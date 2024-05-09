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Dünya
AA 09.05.2024 17:31

İsrail'in Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 sivil öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 sivil öldü, bazıları yaralandı.

İsrail'in Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 sivil öldü
[Fotograf: AA]

Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlenen saldırıda ölen 2 Filistinlinin cenazesi ile bazı yaralılar Kuveyt Hastanesi'ne getirildi.

Refah'ın Cineyne Mahallesi sakinlerinden Lafi ailesine ait evin enkazından çıkarılan cesetler parçalanmış halde hastaneye ulaştı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, dün sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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