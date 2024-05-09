Çok Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.05.2024 16:33

Hamas: Ara bulucuların ateşkes önerisine bağlıyız

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, ara bulucuların onayladıkları ateşkes önerisine bağlı olduklarını vurguladı.

Hamas: Ara bulucuların ateşkes önerisine bağlıyız
[Fotograf: AA]

Hamas Siyasi Büro Üyesi Rişk, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelere dair açıklama yayımladı.

Ateşkes görüşmelerini yürüten Hamas heyetinin Katar'a gitmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldığını belirten Rişk, "Ara bulucuların ateşkes önerisini onaylama konusundaki tutumumuza bağlıyız." dedi.

Rişk, İsrail'in Refah'ı işgale yeltenmesi ve sınır kapısını ele geçirmesinin "ara buluculuk çabalarını baltalama, saldırıları tırmandırma ve soykırım yapma" amacı taşıdığını vurguladı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Hamas İsrail Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Senegal'de yolcu uçağı pistten çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:49
İstanbul Havalimanı'ndaki kapalı pist uçuşlara açıldı
17:38
İsrail Savaş Kabinesi, ABD'nin silah sevkiyatını kesmesini görüşecek
17:35
Eurovision'da İsrail'e tepki, Filistin'e destek
17:34
Bakan Güler, Katar Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti
17:34
İsrail'in Refah kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 sivil öldü
17:30
Kuşadası'na 2 günde kruvaziyerlerle 13 bin 540 turist geldi
Antalya'da görme engelliler için farkındalık yürüyüşü düzenledi
Antalya'da görme engelliler için farkındalık yürüyüşü düzenledi
FOTO FOKUS
ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ