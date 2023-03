Zamir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstifa ediyorum." ifadesini kullandı.

Asaf Zamir, söz konusu kararı, ülkesine olan derin sevgisi nedeniyle aldığını belirterek İsrail'in "demokrasi ve özgürlüğün yol göstericisi" olmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

The past 18 months as Israel’s Consul General in New York were fulfilling and rewarding, but following today’s developments, it is now time for me to join the fight for Israel's future to ensure it remains a beacon of democracy and freedom in the world. Here is the letter I sent: pic.twitter.com/Sfz8y3ALLv