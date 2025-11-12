Açık 9.9ºC Ankara
AA 12.11.2025 11:40

İsrail'in men edilmesi için 70'ten fazla sporcudan UEFA Başkanı Ceferin'e mektup

Dünya futbolunun önde gelen sporcuları ve insan hakları grupları, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e bir mektup göndererek, "İsrail'in derhal Avrupa futbolundan uzaklaştırılmasını" istedi.

İsrail'in men edilmesi için 70'ten fazla sporcudan UEFA Başkanı Ceferin'e mektup

Game Over Israel organizasyonunun kaleme aldığı mektup, Athletes 4 Peace, The Gaza Tribunal ve The Hind Rajab Foundation tarafından destekleniyor.

Mektuba, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Paul Pogba, bir dönem Galatasaray forması da giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech, İspanyol kanat oyuncusu Adama Traore ve Hollandalı forvet Anwar El Ghazi'nin de aralarında yer aldığı 70'ten fazla sporcu destek veriyor.

"Futbol kimseye ait değildir. Daha doğrusu, herkese aittir, çünkü futbol mirasımızın bir parçasıdır." cümlesiyle başlayan mektupta, UEFA'nın İsrail'in Avrupa futbolundan uzaklaştırılması konusunda ahlaki bir adım atmaması nedeniyle derin bir endişe duyulduğu kaydedildi.

İsrail'in Avrupa futbolunda gördüğü mevcut hoşgörünün, sporun ruhunu ve özünü yok etme riski taşıdığına dikkat çekilen mektupta, "UEFA'nın yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi ve İsrail'i Avrupa futbolundan derhal uzaklaştırması acil bir gereklilik olarak görülmektedir. Uluslararası sivil toplumda hiçbir ortak mekan, sahne veya arena, soykırım, apartheid ve diğer insanlık suçlarını işleyen bir rejimi hoş karşılamamalıdır." denildi.

UEFA'nın İsrail takımlarının uluslararası turnuvalarda oynamasına izin vererek ve finansman sağlayarak, İsrail'in ihlallerini kolaylaştırdığı belirtilen mektupta, emsallerin takip edilerek İsrail'i derhal men edilmesi istendi.

Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
