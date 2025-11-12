Dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları

Dünya liderleri düşen askeri kargo uçağı için taziye mesajları paylaştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mesajında Azerbaycan'ın Türkiye'nin acısını paylaştığını belirtti, "Şehit olan askerlerin haberi bizi derinden sarstı. Kardeş Türkiye'ye en derin taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili taziye mesajında "Bu olay bizi derinden üzdü ve elbette en zor anlarında Türk halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Gürcistan Meclis Başkanı Shalva Papuashvili de üzüntüsünü dile getirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel de taziye mesajları paylaştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, "Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de başsağlığı mesajı paylaştı; "Müttefikimiz Türkiye'ye ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." dedi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de yaşamını yitiren askerler için başsağlığı diledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de uçağın düşmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti; "Türk kardeşlerimize en içten taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, taziye mesajında "Kosova, bu zor zamanda müttefikimiz Türkiye'nin yanında." ifadesini kullandı.

İtalya'dan da taziye mesajı geldi. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı etiketleyerek paylaştığı mesajında İtalya'nın bu zor zamanda dost ve müttefik Türkiye’nin yanında olduğunu ifade etti.

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov üzüntüsünü dile getirdi; "Bu zor zamanda düşüncelerimiz Türkiye hükümeti ve halkıyla birlikte" dedi.

Estonya ve Litvanya Dışişleri Bakanlıkları da taziye ve dayanışma mesajları yayımladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından açıklamada ise askeri kargo uçağının düştüğünün büyük bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Açıklamada,"Arama ve kurtarma operasyonları devam ederken tüm düşüncelerimiz, hayatını kaybedenlerin aileleriyle birliktedir. Fransa, bu trajik kaza karşısında Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir." denildi.