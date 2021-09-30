Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 23:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'in Manama Büyükelçiliği açıldı
[Fotoğraf: AA]
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ülkesinin Manama Büyükelçiliği'nin resmi açılışını yaptı.
Manama Büyükelçiliğinin açılış kurdelesini İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani kesti.
Açılış sırasında yaptığı konuşmada Lapid, "İsrail bugün Körfez'de büyük ve tarihi bir adım attı." ifadesini kullandı.
İsrail'le normalleşme adımları
Lapid, resmi ziyaret kapsamında ülkesinin ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladığı Bahreyn'e gitmişti.
İsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.
Etiketler: İsrail
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