Manama Büyükelçiliğinin açılış kurdelesini İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani kesti.

Açılış sırasında yaptığı konuşmada Lapid, "İsrail bugün Körfez'de büyük ve tarihi bir adım attı." ifadesini kullandı.

İsrail'le normalleşme adımları

Lapid, resmi ziyaret kapsamında ülkesinin ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladığı Bahreyn'e gitmişti.

İsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.