Hindistan’ın Shimla kentinde aşırı yağışlar sonucu yaşanan toprak kaymasında, 8 katlı bir bina çöktü.

Saniyeler içinde yerle bir olan binanın, yıkılmadan saatler önce tahliye edilmesi ile facianın önüne geçildi.

Can kaybı yok

Yetkililer, binada yaşayan 8 ailenin 15 gün önce binayı boşaltmaları konusunda uyarıldığını ifade ederek, bugün öğle saatlerinde ise binanın tamamen tahliye edildiğini açıkladı.

Binanın yıkıldığı anlarda polis ve itfaiyenin bölgede hazır bulundu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.