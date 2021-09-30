Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 23:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hindistan’da çok katlı bina çöktü
Hindistan’da etkili olan aşırı yağışlar sonucu yaşanan toprak kaymasında tamamen boşaltılan çok katlı bir bina yerle bir oldu.
Hindistan’ın Shimla kentinde aşırı yağışlar sonucu yaşanan toprak kaymasında, 8 katlı bir bina çöktü.
Saniyeler içinde yerle bir olan binanın, yıkılmadan saatler önce tahliye edilmesi ile facianın önüne geçildi.
Can kaybı yok
Yetkililer, binada yaşayan 8 ailenin 15 gün önce binayı boşaltmaları konusunda uyarıldığını ifade ederek, bugün öğle saatlerinde ise binanın tamamen tahliye edildiğini açıkladı.
Binanın yıkıldığı anlarda polis ve itfaiyenin bölgede hazır bulundu.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Etiketler: Hindistan
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