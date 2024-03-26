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Dünya
AA 26.03.2024 10:20

İsrail'in kuşattığı Gazze'deki Emel Hastanesi servis dışı kaldı

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin kuşattığı ve sağlık çalışanlarını ayrılmaya zorladığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Emel Hastanesi'nin servis dışı kaldığını duyurdu.

İsrail'in kuşattığı Gazze'deki Emel Hastanesi servis dışı kaldı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinde yer alan Emel Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarının yanı sıra 6 hasta ile bir refakatçinin tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hastaneyi kuşatan İsrail güçlerinin sağlık çalışanları ve yaralıları tesisten ayrılmaya zorladığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin Emel Hastanesi'nin girişini de toprak bariyerlerle kapattığı kaydedildi.

Girişinin toprak bariyerlerle kapatılması ve İsrail güçlerinin sağlık çalışanlarını ayrılmaya zorlaması nedeniyle Emel Hastanesi'nin servis dışı kaldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, yeniden Gazze'deki hastaneleri kuşattı
İsrail ordusu, yeniden Gazze'deki hastaneleri kuşattı

Gazze'de sık sık hastaneleri ve sağlık kuruluşlarını hedef alan İsrail ordusu, 24 Mart'ta Emel Hastanesi'ni kuşatmıştı.

Hastaneye saldıran İsrail güçleri biri gönüllü sağlık çalışanı ve biri de yerinden edilen Filistinli olmak üzere 2 kişiyi öldürmüştü.

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