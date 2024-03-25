İsrail ordusu, yeniden Gazze'deki hastaneleri kuşattı

Gazze'de 32 binden fazla can kaybına ve ağır yıkıma neden olan İsrail ordusu, yeniden hastaneleri hedef alıyor.

Uyguladığı abluka ve yardım tırlarının girişine getirdiği kısıtlamaların yanı sıra İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de çok sayıda hastane ve sağlık kuruluşu hizmet dışı kaldı.

İsrail ordusu, 18 Mart'ta Gazze'nin kuzeyinde yer alan ve bölgenin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi'ni kuşattı.

Hastane ve çevresine düzenlediği saldırılarda İsrail güçleri şu ana kadar yaklaşık 150 Filistinliyi öldürdü, 480 Filistinliyi de alıkoydu.

Daha önce de "Hamas'ın komuta merkezi" yalanıyla Şifa Hastanesi'ne saldıran İsrail ordusunun bu son kuşatması 18 Mart'tan bu yana devam ediyor.

Gazze'deki en büyük hastane olan Şifa'ya yaralı ve hastaların yanı sıra İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş yaklaşık 30 bin Filistinli sığınmıştı.

Güneydeki hastaneleri de kuşattı

Şifa Hastanesi ve çevresindeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, dün de Gazze'nin güneyinde yer alan Nasır ve Emel hastanelerini kuşatmaya başladı.

Filistin Kızılayı, gönüllü bir sağlık çalışanı ile yerinden edilmiş bir Filistinlinin İsrail güçlerinin Emel Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda öldüğünü bildirdi. Filistin Kızılayı ayrıca İsrail güçlerinin hastalardan ve buraya sığınan yerinden edilmiş Filistinlilerden Emel Hastanesi'ni boşaltmalarını istediğini aktardı.

Gazze'ye yönelik saldırılarını 7 Ekim'den bu yana sürdüren İsrail ordusu, daha önce de Şifa başta olmak üzere bölgedeki birçok hastane ve sağlık kuruluşunu hedef almıştı.