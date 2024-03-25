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Dünya
AA 25.03.2024 10:15

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda Filistin resmi haber ajansı WAFA çalışanı bir gazeteci hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayımlanan haberde, 20 yılı aşkın süredir Ajans bünyesinde çalışan Sahir Ekrem Reyyan'ın İsrail saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi. Aynı saldırıda Filistinli gazetecinin oğlu Enes'in de öldüğü kaydedildi.

Filistinli gazeteci ile oğlunun, Gazze kentinin batı kesiminde yer alan Haydar Ebu eş-Şafi Kavşağı'nda bazı yaralıları kurtarmaya çalıştıkları sırada öldürüldükleri aktarılırken, WAFA Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Assaf da bir taziye mesajı yayımladı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 136 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 Filistinli yaralandı.

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