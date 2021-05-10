Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsrail'in hava saldırısında 20 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsrail güçleri Gazze şeridine hava saldırısı başlattı. Filistinli yetkililer, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 65 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in hava saldırısının Gazze Şeridi'ndeki Beyt Hanun bölgesine gerçekleştiği açıklandı.
Filistinli yetkililer, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda 65 kişi yaralandı. Ağır yaralıların da olduğu açıklandı.
Saldırıda bir caddenin de hedef alındığı, bir motosikletin vurulduğu, birçok kişinin yaralandığı ifade edildi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2021
İsrail, Gazze şeridine hava saldırısı düzenledi. Filistin Medyası, hava saldırısında 3 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. pic.twitter.com/2wBtaM7rFp
Yaralı sayısı arttı
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırısında yaralı sayısı 331’e çıktı.
Etiketler: Batı Şeria Filistin Devleti İsrail Kudüs Son Dakika
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