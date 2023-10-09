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Dünya
AA 09.10.2023 06:59

İsrail'in gece boyunca Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 24 kişi öldü

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 24 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in gece boyunca Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 24 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hastane ve güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Gazze'nin Mısır sınırına yakın Rafah kentindeki Ebu Hilal ailesinin evine İsrail savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu ev halkından 18 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda yıkılan evin enkazından çıkarılan yaralılar ise tedavi altına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye bölgesindeki bazı ailelerin evlerine düzenlenen hava bombardımanı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Yine Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin savaş uçaklarından atılan roketle vurulması sonucu toplam 5 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı
İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı

Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Harare ailesinin evini hedef alması sonucu, 7 kişi yaralandı. Aynı bölgede Hamas Hareketi'nin kurucularından ve Siyasi Büro Üyesi Ravhi Müşteha'nın evine de benzeri bir hava saldırısı düzenlendi.

Hava saldırılarının özellikle bu gece çok yoğun olurken, sabah saat 05.38 itibarıyla bombardımanın kentin birçok yerinde aralıksız sürdü.

Bölgede yaşayan görgü tanıklarına göre, kentin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin belediye bölgesi, Karaman ve Naayma caddelerindeki yapılara 60'tan fazla hava saldırısı düzenlendi, bombardıman evlerde ve altyapıda büyük hasar oluşturdu.

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İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı
İsrail'in hava saldırılarına karşılık Gazze'den roketler atıldı
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