İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sağlık ve eğitim tesisleri zarar gördü

Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tesislerden birinin saldırılarda hasar aldığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusundaki bölgeyi bombalaması sonucu sivillere ait bazı evler de zarar gördü.

Gazze'nin doğusundaki Tuffah bölgesi sakinlerinden Ebu Mahir, sahur hazırladıkları sırada saldırıların gerçekleştiğini söyledi.

Ebu Mahir, yaşananların, çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere insanlarda korku ve dehşet oluşturduğunu ifade etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı da saldırıların, Gazze kentinin doğusunda yer alan Ed-Durra Çocuk Hastanesi'nde hasara yol açtığını belirtmişti.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu dün Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve buralarda uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu. Ordu akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

İsrail ordusu, roketlerin Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından fırlatıldığını öne sürmüş ve saldırıdan Hamas’ı sorumlu tutmuştu.