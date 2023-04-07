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Dünya
AA 07.04.2023 17:02

Alaska'da 3 yerli kabile, altın madeni projesini engellemek için dava açtı

ABD’nin Alaska eyaletinde 3 yerli kabile, dünyanın en büyük altın madenlerinden biri olacağını iddia ettikleri bir projeye yönelik federal kurumların sağlık ve çevresel faktörleri doğru şekilde analiz etmediğini ileri sürerek dava açtı.

Alaska'da 3 yerli kabile, altın madeni projesini engellemek için dava açtı
[Fotograf: Reuters]

Kwethluk, Tuluksak ve Bethel topluluklarından kabileler, altın madeni projesine federal kurumlarca verilen izin ve kiralamaya itiraz etti.

Kabileler, proje için ABD Ordusu Mühendisler Birliğince 2018'de yapılan bir çevre incelemesinin yeterli olmadığını öne sürdü.

Kabileler adına kar amacı gütmeyen çevre örgütü Earthjustice tarafından açılan davada, yetkili kurumların olası bir sızıntının potansiyel zararlarını ve sağlık etkilerini tam olarak analiz etmediği savunuldu.

Davada, projenin başlaması için gerekli onayların alındığı ancak inşaatın henüz başlamadığı belirtildi.

Projenin yöneticisi Dolin Gold, yaptığı yazılı açıklamada, federal izin sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

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