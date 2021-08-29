Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde bulunan ve saldırılardan etkilenen evin sahibi Filistinli Musa ez-Zeanin yaşananları anlattı.

Saldırı olduğu sırada şiddetli bir patlama sesi duyduklarını ve elektriklerin kesildiğini söyleyen Zeanin, hemen evden dışarı çıktıklarını söyledi.

“Gelin ve buraları görün”

Zeanin, bölge sakinlerinin de evlerinin yanına geldiğini ve birlikte güvenli bir yere geçtiklerini ifade etti.

Ailesinden can kaybı ya da yaralanan olmadığını dile getiren Zeanin, ancak evin ve eşyaların zarar gördüğünü dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Zeanin, dünyaya “İsrail'in Filistin direniş gruplarına ait olduğunu iddia ederek hedef aldığı yerleri gelip görme" çağrısında bulundu.

Tarım arazileri de zarar gördü

Evin yanı sıra Beyt Hanun'da Filistinlilere ait tarım arazileri de saldırılar nedeniyle zarar gördü.

İsrail, dün gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir noktaya ve tarım alanına hava saldırısı düzenlemişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin, dün akşam sınır bölgesinde Gazze'deki ablukayı protesto için gösteri düzenleyen Filistinlilere yaptığı müdahale sonucu 11 kişinin yaralandığını duyurmuştu.