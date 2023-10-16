İsrail'in Gazze'ye saldırılarından kaçan Filistinliler hastanelere sığınmaya devam ediyor

Evlerini terk ederek Nasır Hastanesi'ne sığınan ve bazıları da yaralı olan binlerce Filistinli, hastane avlusunda yerlere serdikleri yataklarda geceyi geçiriyor.

Filistinlilerden Abdurrahim Musa, çok zor şartlarda yaşadıklarını, su içmek ya da lavaboya gitmek hatta pansuman yaptırmak için bile sıra beklediklerini ve yiyecek bulamadıklarını dile getirdi.

Han Yunus'un doğusunda yaşayan Leyla Ebu Neca da akrabalarıyla hastaneye sığınanlar arasında yer aldı.

Su bulamadıklarını ve hayırseverlerin yaptığı gıda yardımlarıyla geçindiklerini kaydeden Ebu Neca, bunun çok kötü bir duygu olduğunu ifade etti.

Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, bugün yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç eden Filistinli sayısının İsrail'in iddia ettiği gibi 600 bin değil sadece 70 bin olduğunu söylemişti.