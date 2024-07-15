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Dünya
AA 15.07.2024 14:56

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 80 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılar sonucunda, 80 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 216 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 80 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 283 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 80 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 216 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin dün Gazze'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı okula düzenlediği saldırıda 22 Filistinlinin öldüğü ve 102'sinin yaralandığı açıklandı.

Saldırıya uğrayanların bir kısmının halen enkaz altında olduğu ifade edilen açıklamada, Gazze'deki ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığı vurgulandı.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 38 bin 664 ve yaralı sayısının 89 bin 97 olduğu kaydedildi.

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