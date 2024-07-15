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Dünya
AA 15.07.2024 12:39

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği yeniden açıldı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra yeniden açıldı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği yeniden açıldı

Yaklaşık 1,5 yıl önce kapatılan elçilik, Tahran eyaletine bağlı Şemiranat ilçesinin Derrus Mahallesi'ndeki yeni adresinde faaliyetlerine yeniden başladı.

Büyükelçilik binasının yüksek duvarlarla ve tel örgülerle çevrildiği görüldü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Büyükelçiliğin açıldığını doğrularken Büyükelçi ile mevcut diplomatik personelin Tahran'a döndüğü aktarıldı.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak 2023'te düzenlenen silahlı saldırıda büyükelçiliğin güvenlik amiri hayatını kaybetmiş ve iki güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, saldırganın olaydan sonra yakalandığını ve ilk incelemelere göre saldırının "şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle" düzenlendiğini açıklamıştı. Rahimi, daha sonra görevden alınmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirmişti.

Saldırı sonrasında 29 Ocak 2023'te Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin faaliyeti askıya alınmış, tüm personel ile aileleri Bakü'ye dönmüştü.

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