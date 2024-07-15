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Dünya
AA 15.07.2024 12:19

Kuzey Kore, Kişida'nın Almanya ziyaretini kınadı

Kuzey Kore, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun Almanya ziyaretini kınayarak, ziyaret sırasından imzalanan anlaşmayı "savaş suçu işleyen iki ülke arasındaki gizli askeri anlaşma" olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore, Kişida'nın Almanya ziyaretini kınadı

Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, Kişida'nın Almanya ziyaretini ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ile Alman ordusu arasında gıda, yakıt ve mühimmat paylaşımı sürecinin basitleştirilmesi için imzalanan anlaşmayı kınadı.

Anlaşmayı "savaş suçu işleyen iki ülke arasındaki gizli askeri anlaşma" olarak nitelendiren Pyongyang yönetimi, söz konusu iki ülkeyi, "bölgesel gerilimi tırmandıran savaş tatbikatlarına girişmek için işbirliği" yapmakla suçladı.

NATO'nun Hint-Pasifik bölgesindeki ülkelerle işbirliğini artırma hareketini de kınayan Kuzey Kore, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın güvenlik işbirliğini güçlendirme hamlelerinin "NATO'nun Asya halini yaratma girişimi" olduğunu öne sürdü.

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