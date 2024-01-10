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AA
HABER GİRİŞ
10.01.2024 14:11
, 10.01.2024 14:14
SON GÜNCELLEME
10.01.2024 14:14
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden medya çalışanı sayısı 112'ye ulaştı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
İsrail
Gazze
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler
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