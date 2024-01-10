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Dünya
NASA 10.01.2024 15:00

Hatay'ın sönen ışıkları

NASA, "Yüzyılın felaketi" olan 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'a ilişkin bir görüntü yayınladı. Depremden 2 gün önce ve 2 gün sonrasının gece ışıklarını karşılaştıran NASA'nın görüntülerinde, yaşanan elektrik kesintilerinin bilançosu da ortaya döküldü.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hatay'ın depremden önce ve depremden sonraki gece ışıklarını paylaştı.

Ortaya çıkan görüntüler, yaşanan felaketin boyutunu bir kere daha ortaya koydu.

Ayırca depremden 2 gün önce ve 2 gün sonrasının gece ışıkları karşılaştırılarak, yaşanan elektrik kesintilerinin bilançosu da ortaya döküldü.

"Antakya özellikle ağır darbe aldı"

NASA'dan paylaşılan görüntülerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneyinde ve Suriye'nin kuzeybatısında meydana gelen depremler önemli can kayıplarına ve altyapı hasarlarına neden oldu. Türkiye'nin Hatay ilinin Antakya ilçesi özellikle ağır darbe aldı. Uydulardan elde edilen veriler, depremlerden sonra bölgenin büyük bir kısmının elektrik enerjisini kaybettiğini gösteriyor."

Bu haritalar Antakya şehir merkezi ve çevresindeki yerleşimlerin depremden önce ve sonra yaydığı ışık miktarını gösteriyor.

Soldaki harita bölgeyi 4 Şubat 2023 tarihinde; sağdaki harita ise aynı bölgeyi 8 Şubat tarihinde gösteriyor.

Hatay'ın sönen ışıkları

Türkiye'nin unutmayacağı en acı tarih: 6 Şubat 2023

Kahramanmaraş merkezli iki deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Depremin üzerinden 6 ay geçti. Yurttan ve dünyadan binlerce ekip kurtarma çalışmalarına katıldı. Milyonlar tek yürek oldu. 

6 Şubat saat 04.17...

7,7'lik sarsıntı sonrası saniyeler içinde binlerce can enkaz altında kaldı... Onlarla birlikte kurulan hayaller, binbir özenle kurulan yuvalar yerlebir oldu...

Fenerbahçe'de durmak yok
Fenerbahçe'de durmak yok

6 ay önce yaşanan sarsıntı sadece 13,5 milyonu uykusundan uyandırmadı. 85 milyon ‘asrın felaketi’nin acısını yüreğinde hissetti. O sabah Türkiye’nin uyandığı en acı günlerden biri oldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi... Felaketin boyutu da ilerleyen saatlerde daha da netleşti. 13.24'te Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem bölgeyi yeniden salladı...

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen, 50 binden fazla kişinin ölümüne yol açan depremler, "Yüzyılın felaketi" olarak kayıtlara geçti.

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