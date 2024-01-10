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Dünya
TRT Haber 10.01.2024 17:00

Dünya Ekonomik Forumu: Kötü günler geride kaldı, sırada daha kötü günler var

Dünya Ekonomik Formu iki ve 10 yıllık dönemlerde dünyayı bekleyen risk tahminleri raporunu yayınladı. Raporda 2023-2024 sonuçları, önümüzdeki iki yılda dünya için ağırlıklı olarak olumsuz bir görünümün olduğunu ve önümüzdeki 10 yılda daha da kötüleşmesinin beklendiğini vurgulandı.

Dünya Ekonomik Forumu: Kötü günler geride kaldı, sırada daha kötü günler var

Rapora göre önümüzdeki iki yılda dünyayı bekleyen en büyük risk yanlış ve yanıltıcı bilgiler olacak. 10 yıllık süreçte ise ilk sırada, aşırı hava olayları yer alıyor.

 

Dünya Ekonomik Forumu: Kötü günler geride kaldı, sırada daha kötü günler var

Çevresel riskler, her üç zaman diliminde de riskler tablosunda hakim olmaya devam ediyor.

Toplumsal kutuplaşma, hem mevcut hem de iki yıllık zaman diliminde ilk üç risk arasında yer alıyor ve uzun vadede 9'uncu sırada yer alıyor.

Ayrıca, Toplumsal kutuplaşma ve ekonomik gerileme, küresel risk ağındaki en birbirine bağlı ve dolayısıyla etkili riskler olarak ve çok sayıda riskin itici gücü ve olası sonuçları olarak görülüyor.

Hayat pahalılığı krizi, 2024 görünümünde önemli bir endişe olmaya devam ediyor

Enflasyonun ve ekonomik gerilemenin ekonomik riskleri de iki yıllık dönemde ilk 10 risk sıralamasına giren, dikkate değer yeni riskler olarak yorumlanıyor.

Rapora göre, uzun vadede gelişimsel ilerleme ve yaşam standartları risk altında.

Ekonomik, çevresel ve teknolojik eğilimlerin iş gücü ve sosyal hareketlilik etrafındaki mevcut zorlukları sağlamlaştırması, bireylerin gelir ve beceri fırsatlarından ve dolayısıyla ekonomik statüyü iyileştirme becerisinden mahrum kalması muhtemel.

İstikrarlı geçim kaynaklarına giden bireysel yolların daralması aynı zamanda yoksulluktan eğitim ve sağlık hizmetlerine erişime kadar insani gelişme ölçütlerini de etkileyecek.

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