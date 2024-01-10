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Dünya
AA 10.01.2024 12:15

ABD'nin Gazze'de ateşkese veto savunmasını sadece İsrail destekledi

ABD, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Gazze'de ateşkes çağrısını veto kararının gerekçelerini açıkladı. ABD'nin BM Genel Kurulunda veto savunmasını sadece İsrail destekledi.

ABD'nin Gazze'de ateşkese veto savunmasını sadece İsrail destekledi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood, Nisan 2022'de kabul edilen karar doğrultusunda, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin veto hakkı kullanma gerekçesini açıklamak için BM Genel Kurulunda söz aldı.

Wood, Rusya'nın, Gazze'deki çatışmalara acilen ara verilmesini talep ettiği 22 Aralık 2023 tarihli değişiklik önerisinin "sahadaki durumdan kopuk" olduğunu savundu.

ABD'den BMGK'da Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısına veto
ABD'den BMGK'da Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısına veto

Çatışmaların sonlanması çağrısında bulunan ülkelerin 7 Ekim 2023 sonrasında Hamas'tan neredeyse hiç talepte bulunmadığını söyleyen Wood, Hamas'a "Sivillerin arkasına saklanmayı bırak, yere yat ve teslim ol." dedi.

DSÖ: Gazze'de ateşkes olmadan barış olmaz
DSÖ: Gazze'de ateşkes olmadan barış olmaz

Konuşmacı kürsüsüne elinde bir doğum günü pastasıyla çıkan ABD'nin savunmasının tek destekçisi İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, yapılan insani yardımın Hamas tarafından yağmalandığını ve Gazzelilere ulaştırılamadığını iddia ederek, BM'yi "teröristlere yardakçı" ve Gazzelilere "takıntılı" olmakla suçladı.

İsrail'in Gazze'deki "soykırımı" yarın Uluslararası Adalet Divanında görüşülecek
İsrail'in Gazze'deki "soykırımı" yarın Uluslararası Adalet Divanında görüşülecek

Erdan, Hamas'ın rehin aldığı Kfir Bibas'ın esaret altında 1 yaşına gireceğini ve BM'nin masum bebeğin acılarını unuttuğunu söyledi. Erdan konuşması sonlandığında kürsüde bıraktığı üzerinde "Kfir" yazan pasta, bir BM görevlisi tarafından kaldırıldı.

"Ateşkesin önceliği Filistin toplumuna karşı yürütülen soykırımı durdurmaktır"

Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Küba'nın BM Daimi Temsilcisi Gerardo Penalver Portal da İsrail'in saldırılarında 9 binden fazla Filistinli çocuğun öldüğünün altını çizerek, "(Gazzeli çocukların) Hiçbiri, doğum günü pastası alamayacak." diye konuştu.

Portal, 22 Aralık 2023'te ABD'nin veto kararından sonra kabul edilen ikinci tasarının Gazze'de ateşkes maddesi içermemesini "içler acısı" olarak nitelendirerek, "(Ateşkesin) Önceliği Filistin toplumuna karşı yürütülen soykırımı durdurmaktır." ifadesini kullandı.

İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de su sıkıntısı yaşanıyor
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de su sıkıntısı yaşanıyor

Rusya'nın 22 Aralık 2023'te BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesini talep ettiği değişiklik önerisi ABD tarafından veto edilmişti.

Aynı gün Birleşik Arap Emirlikleri'nin sunduğu Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talebi, ABD ve Rusya'nın "çekimser" kaldığı oylamada kabul edilmişti.

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ABD Birleşmiş Milletler Filistin - İsrail Çatışması Gazze Güvenlik Konseyi İsrail
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