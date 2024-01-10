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Dünya
AA 10.01.2024 11:56

İsrail güçlerinden Batı Şeria'da sağlık merkezine baskın

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir sağlık merkezine baskın düzenleyerek içerdeki ekipmanları ve hasta kayıtlarını tahrip etti.

İsrail güçlerinden Batı Şeria'da sağlık merkezine baskın
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın güneyinde Beytüllahim kentinde Er-Reşade Sağlık Merkezine baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin sağlık merkezindeki ekipmanları ve hasta kayıtlarını tahrip ettiğini ifade eden Keyle, bunu "barbarca bir eylem" olarak nitelendirdi.

Keyle, genel sağlık hizmetlerinin yanı sıra kadın, anne ve çocuklara yönelik takip ve laboratuvar tetkiklerinin yapıldığı merkezde 3 binden fazla kişinin hizmet aldığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Kızılhaç Örgütüne, bu baskına ilişkin mesaj gönderdiğini aktaran Keyle, uluslararası hukuk gereğince sağlık merkezlerinin korunması için acilen devreye girilmesi çağrısında bulunduğunu paylaştı.

İsrail tarafından baskına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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