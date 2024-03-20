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Dünya
AA 20.03.2024 10:33

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 14 bin Filistinli çocuk hayatını kaybetti

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 17 bin çocuk ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşamını sürdürüyor

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 14 bin Filistinli çocuk hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

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