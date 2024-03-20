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AA
HABER GİRİŞ
20.03.2024 10:33
, 20.03.2024 11:37
SON GÜNCELLEME
20.03.2024 11:37
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 14 bin Filistinli çocuk hayatını kaybetti
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 17 bin çocuk ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşamını sürdürüyor
[Fotograf: AA]
Ayrıntılar geliyor...
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