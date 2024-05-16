Parçalı Bulutlu 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.05.2024 12:58

İsrail'in Gazze'ye bugünkü saldırılarında en az 37 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine bu sabah düzenlediği saldırılarda en az 37 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye bugünkü saldırılarında en az 37 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentindeki Ebu İskender, Es-Sidra ve Es-Sahabe bölgelerine saldırılar düzenledi.

Haberde, "Cahcuh", "Gaferi" ve "Delu" ailelerinin evlerini hedef alan İsrail saldırılarında 10'u çocuk 30 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun evine düzenlediği saldırıda gazeteci Muhammed Cahcuh ailesinden çok sayıda kişiyle yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde "Halkavi" ailesinin evine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 4 Filistinlinin cenazesi ile çok sayıda yaralı Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri Hastanelerine getirildi.

Görgü tanıkları, sivil savunma ekiplerinin yıkılan evin enkazında kayıpları aramaya devam ettiğini belirtti.

İsrail ordusuna ait topçuların Refah kentinin doğu ve orta kesimlerini yoğun şekilde bombaladığını aktaran tanıklar, Refah'ın doğusunda İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında silahlı çatışmaların yaşandığını ifade eti.

Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde İsrail ordusunun bir binayı hedef alan saldırısında 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda evleri bombaladığını aktaran görgü tanıkları, Filistinli direniş grupları ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandığını söyledi.

ETİKETLER
İsrail Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Araştırma: Bizonlar, karbondioksit emisyonuyla verilen mücadeleye yardım edebilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:39
ECB: Piyasalar şoklara karşı kırılgan olmaya devam ediyor
13:43
TBMM'deki 23 Nisan etkinliklerine 40 bin kişi katıldı
13:28
Suudi Arabistan "hac vizesi" olmayanlara 10 bin riyal ceza uygulayacak
13:24
Rekabet Kurulu'ndan Google'a günlük para cezası
13:25
Okulda biber gazı kapsülü patladı: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı
13:39
'Orman Benim' kampanyasına büyük ilgi: 313 ton atık toplandı
Atletlerin Ankara'ya taşıyacağı "Ata toprağı" Türkiye'ye ulaştı
Atletlerin Ankara'ya taşıyacağı "Ata toprağı" Türkiye'ye ulaştı
FOTO FOKUS
Konyalı Kore gazisine Seul'den ziyaretçi sürprizi
Konyalı Kore gazisine Seul'den ziyaretçi sürprizi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ