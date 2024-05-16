İsrail'in Gazze'ye bugünkü saldırılarında en az 37 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze kentindeki Ebu İskender, Es-Sidra ve Es-Sahabe bölgelerine saldırılar düzenledi.

Haberde, "Cahcuh", "Gaferi" ve "Delu" ailelerinin evlerini hedef alan İsrail saldırılarında 10'u çocuk 30 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun evine düzenlediği saldırıda gazeteci Muhammed Cahcuh ailesinden çok sayıda kişiyle yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde "Halkavi" ailesinin evine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 4 Filistinlinin cenazesi ile çok sayıda yaralı Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri Hastanelerine getirildi.

Görgü tanıkları, sivil savunma ekiplerinin yıkılan evin enkazında kayıpları aramaya devam ettiğini belirtti.

İsrail ordusuna ait topçuların Refah kentinin doğu ve orta kesimlerini yoğun şekilde bombaladığını aktaran tanıklar, Refah'ın doğusunda İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında silahlı çatışmaların yaşandığını ifade eti.

Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde İsrail ordusunun bir binayı hedef alan saldırısında 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda evleri bombaladığını aktaran görgü tanıkları, Filistinli direniş grupları ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandığını söyledi.