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Dünya
AA 16.05.2024 11:40

Slovakya Başbakanı'nın durumu ciddiyetini koruyor

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, dün silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico’nun ameliyat sonrasında durumunun istikrarlı olduğunu ancak hala ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Slovakya Başbakanı'nın durumu ciddiyetini koruyor
[Fotograf: Reuters]

Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesi Müdürü Miriam Lapunikova ile düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Robert Fico'nun son durumuna ilişkin bilgi paylaştı.

"Başbakan'ın durumu operasyon sonrasında istikrarlı hale geldi ancak ciddiyeti sürüyor." diyen Kalinak, Fico'nun bunun da üstesinden geleceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

Slovakya Başbakanı Fico’ya saldırı anı ortaya çıktı
Slovakya Başbakanı Fico’ya saldırı anı ortaya çıktı

Hastane Müdürü Lapunikova da Fico'nun birçok yerinden vurulduğunu belirterek, ameliyatın 5 saat sürdüğünü ve Başbakan'ın tedavisinin hastanenin özel bir bölümünde sürdüğünü ifade etti.

Fico'ya suikast girişimi

Fico, başkent Bratislava’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyen vatandaşları selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Slovakya Başbakanı'nın durumu ciddiyetini koruyor

Ülke basınında, 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin, hükümetin politikalarını beğenmediği için saldırıyı düzenlediği yer almıştı.

Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.

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