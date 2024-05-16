Parçalı Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.05.2024 11:35

ABD'de Kongre binasında kokain bulundu

ABD'de Kongre Polisi, ülke yönetiminin merkezi konumundaki Capitol Hill binasında, içerisinden kokain çıkan bir paket bulduklarını açıkladı.

ABD'de Kongre binasında kokain bulundu
[Fotoğraf: Arşiv]

ABD'de Kongre Polisince yapılan açıklamada, Kongrenin yer aldığı Capitol Hill binasında bulunan paketin içerisindeki beyaz maddenin tespiti için yapılan kokain testinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu paketin birçok kişi tarafından kullanılan, ikinci kattaki koridorda bulunduğu ifade edildi.

Olayın soruşturulmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda paketin kimin tarafından konulduğunun belirlenmesi için DNA testi yapılacağı kaydedildi.

Beyaz Saray'da da kokain bulunmuştu

Öte yandan 2 Temmuz 2023'te Beyaz Saray'da bulunan şüpheli maddenin, yapılan testler sonucu kokain olduğu ortaya çıkmıştı.

Beyaz Saray'da kokain çıkmasıyla ilgili Trump'tan Hunter Biden iması
Beyaz Saray'da kokain çıkmasıyla ilgili Trump'tan Hunter Biden iması

Gizli Servisin de 2022’de Beyaz Sarayda iki kez uyuşturucu madde bulduğu iddia edilmişti.

ETİKETLER
ABD Uyuşturucu Beyaz Saray
Sıradaki Haber
NATO Genelkurmay Başkanları, Ukrayna'ya desteğin hızlandırılması gündemiyle toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:57
19 Mayıs'ta 43 gemi halkın ziyaretine açılacak
11:57
Son bir haftada 47 terörist etkisiz hale getirildi
11:55
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 8 bin 755 Filistinliyi gözaltına aldı
11:54
Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı'nın eşi ile görüştü
11:52
Şanlıurfa'da viyadükten düşen tırdaki 2 kişi öldü
11:50
Bakan Bayraktar: Mobil transformatör merkezi sayısı 24'e yükseltilecek
Baraj alanındaki kurtarma kazısında Roma yapıları gün ışığına çıkarılıyor
Baraj alanındaki kurtarma kazısında Roma yapıları gün ışığına çıkarılıyor
FOTO FOKUS
Konyalı Kore gazisine Seul'den ziyaretçi sürprizi
Konyalı Kore gazisine Seul'den ziyaretçi sürprizi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ