Az Bulutlu 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.07.2023 17:18

Beyaz Saray'da kokain çıkmasıyla ilgili Trump'tan Hunter Biden iması

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da pazar günü bulunan kokainle ilgili Başkan Joe Biden ve bir dönem uyuşturucu kullanan oğlu Hunter Biden'a yüklendi ve medya ile kendisine yöneltilen suçlamaları soruşturan özel yetkili uzman Jack Smith'i eleştirdi.

Beyaz Saray'da kokain çıkmasıyla ilgili Trump'tan Hunter Biden iması

Kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımlarda Trump, "Beyaz Saray'ın, Oval Ofis'e çok yakın olan Batı Kanadı'nda bulunan kokainin Hunter ve Joe Biden dışında birinin kullanımı için olduğuna gerçekten inanan var mı?" ifadesini kullandı.

Trump, medyaya yüklenerek, "sahte haber medyasının" kokainin miktarının "oldukça az" olduğunu ve hatta kokain bile olmadığını veya işi, bulunan maddenin bir "aspirin" olabileceğine kadar götürerek konunun örtbas edilmesine hizmet edebileceğini söyledi.

Kendisi hakkında yürütülen "gizli belgeler" soruşturmasında, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith'e de yüklenen Trump, "Meczup, Trump'tan nefret eden Özel Savcı Jack Smith kokain alanında görüldü mü? Bana kokainman gibi geliyor." dedi.

Trump, "Meczup Jack Smith'e açıkça ve mutlu bir şekilde verdiğim gibi Beyaz Saray'daki kokainin nereden geldiğini hemen gösterecek olan Beyaz Saray güvenlik kameraları kayıtları nerede? Cevabı zaten biliyorlar ancak muhtemelen bundan hoşlanmıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Mike Pence de medyayı eleştirdi

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Beyaz Saray'da kokain bulunmasıyla ilgili Amerikan kamuoyunun daha fazla bilgiyi hak ettiğini söyledi.

Trump döneminde Beyaz Saray'da böyle bir hadise yaşansaydı medyanın konuyu daha derin irdeleyeceğini savunan Pence, Beyaz Saray'ın bu işin aslını ortaya çıkarması gerektiğini vurguladı.

Beyaz Saray'da 2 Temmuz'da bulunan şüpheli maddenin, yapılan testler sonucu kokain olduğu ortaya çıkmıştı.

ETİKETLER
Donald Trump ABD Joe Biden Beyaz Saray
Sıradaki Haber
Stoltenberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kristersson ile görüşeceğim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:53
Meclis'teki grup sayısı 6'ya yükseldi
17:51
Zelenskiy: Kaçırılan 200 bin çocuğumuzun nerede olduğunu bilmiyoruz
17:51
Bakan Fidan: İsveç'in terörizmle mücadele konusunda sağlam tavır sergilemeleri şart
17:38
ABD'li ve Rus yetkililerin Ukrayna hakkında, New York'ta gizlice görüştüğü iddia edildi
17:36
Saraçhane'deki kazı çalışmasında 3 mezar steli parçası bulundu
17:55
Yangın riski taşıyan bölgelerde orman alanlarına girişler yasaklandı
Sakarya'da yaralı bulunan ayı yavrusu Ormanya'da tedavi altına alındı
Sakarya'da yaralı bulunan ayı yavrusu Ormanya'da tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Şehit doktor görev yeri Konya'da anıldı: Hastanedeki odası aynı duruyor
Şehit doktor görev yeri Konya'da anıldı: Hastanedeki odası aynı duruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ