Beyaz Saray'da kokain çıkmasıyla ilgili Trump'tan Hunter Biden iması

Kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımlarda Trump, "Beyaz Saray'ın, Oval Ofis'e çok yakın olan Batı Kanadı'nda bulunan kokainin Hunter ve Joe Biden dışında birinin kullanımı için olduğuna gerçekten inanan var mı?" ifadesini kullandı.

Trump, medyaya yüklenerek, "sahte haber medyasının" kokainin miktarının "oldukça az" olduğunu ve hatta kokain bile olmadığını veya işi, bulunan maddenin bir "aspirin" olabileceğine kadar götürerek konunun örtbas edilmesine hizmet edebileceğini söyledi.

Kendisi hakkında yürütülen "gizli belgeler" soruşturmasında, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith'e de yüklenen Trump, "Meczup, Trump'tan nefret eden Özel Savcı Jack Smith kokain alanında görüldü mü? Bana kokainman gibi geliyor." dedi.

Trump, "Meczup Jack Smith'e açıkça ve mutlu bir şekilde verdiğim gibi Beyaz Saray'daki kokainin nereden geldiğini hemen gösterecek olan Beyaz Saray güvenlik kameraları kayıtları nerede? Cevabı zaten biliyorlar ancak muhtemelen bundan hoşlanmıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Mike Pence de medyayı eleştirdi

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Beyaz Saray'da kokain bulunmasıyla ilgili Amerikan kamuoyunun daha fazla bilgiyi hak ettiğini söyledi.

Trump döneminde Beyaz Saray'da böyle bir hadise yaşansaydı medyanın konuyu daha derin irdeleyeceğini savunan Pence, Beyaz Saray'ın bu işin aslını ortaya çıkarması gerektiğini vurguladı.

Beyaz Saray'da 2 Temmuz'da bulunan şüpheli maddenin, yapılan testler sonucu kokain olduğu ortaya çıkmıştı.