Az Bulutlu 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.07.2023 17:04

ABD'den Rusya'ya tahıl anlaşmasını uzatma çağrısı

ABD, Rusya'ya Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme ve anlaşmayı uzatma çağrısında bulundu.

ABD'den Rusya'ya tahıl anlaşmasını uzatma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, çağrıyı sosyal medya hesabı üzerinden bir video mesajla paylaştı.

Rusya'nın bazen aylarca tahıl nakliyatını durdurduğu ya da geciktirdiği aktarılan mesajda, "Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın çok büyük bir ihlali olan bu hareket, milyonlarca muhtaç kişiyi gıda kıtlığı riskiyle karşı karşıya bırakıyor." ifadesine yer verildi.

Mesajda, Rusya'nın anlaşma uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi ve süresini uzatması gerektiği vurgulandı.

Rusya'nın anlaşmayı uzatmaması halinde gıda kıtlığı ve gıda fiyatlarının çok hızlı artacağına dikkat çekilen mesajda, "Kremlin sözünü tutmalı." denildi.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da dolacak. Rus yetkililer, anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini belirtiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'daki açıklamasında, "Eylül 2022'den bu yana ihtiyacı olan ülkelere bağışlanması planlanan 262 bin ton Rus gübresinden sadece iki parti sevkiyatı yapıldı. Gübrenin 20 bin tonu Malavi'ye, 34 bin tonu da Kenya'ya gönderildi. BM, bu konularda sessiz kalmaya devam ediyor. Batı'da ise gıda ve gübre konusunda bile Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilemeyeceği bildiriliyor. Bu koşullarda, süresi 17 Temmuz'da sona erecek anlaşmanın devam ettirilmesi için herhangi bir neden yok." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
ABD Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Fransız Sözcü Legendre, Wagner'i suç örgütü olarak niteledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:53
Meclis'teki grup sayısı 6'ya yükseldi
17:51
Zelenskiy: Kaçırılan 200 bin çocuğumuzun nerede olduğunu bilmiyoruz
17:51
Bakan Fidan: İsveç'in terörizmle mücadele konusunda sağlam tavır sergilemeleri şart
17:38
ABD'li ve Rus yetkililerin Ukrayna hakkında, New York'ta gizlice görüştüğü iddia edildi
17:36
Saraçhane'deki kazı çalışmasında 3 mezar steli parçası bulundu
17:55
Yangın riski taşıyan bölgelerde orman alanlarına girişler yasaklandı
Sakarya'da yaralı bulunan ayı yavrusu Ormanya'da tedavi altına alındı
Sakarya'da yaralı bulunan ayı yavrusu Ormanya'da tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Şehit doktor görev yeri Konya'da anıldı: Hastanedeki odası aynı duruyor
Şehit doktor görev yeri Konya'da anıldı: Hastanedeki odası aynı duruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ