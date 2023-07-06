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Dünya
AA 06.07.2023 17:03

Fransız Sözcü Legendre, Wagner'i suç örgütü olarak niteledi

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre, Wagner Rus paralı askerlerinin, milisten ziyade bir suç örgütü olduğunu söyledi.

Fransız Sözcü Legendre, Wagner'i suç örgütü olarak niteledi

Legendre, bakanlığın haftalık basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Wagner'in, Mali ve Orta Afrika'daki operasyonlarına devam edeceğini açıkladı. Bu konu hakkında fikriniz nedir?" sorusuna karşılık Legendre, "son olayların, Wagner'in bir milisten ziyade, bir suç örgütü olduğunu gösterdiğini" belirtti.

Legendre, Wagner'in, birçok halkın ve ülkenin egemenliğine ilişkin ihlallerinin yanı sıra insan hakları ihlalleri yaptığını hatırlatarak, "Birleşmiş Milletler'in (BM), Mart 2022'deki Moura katliamına ilişkin raporunda, bu katliama dahil olduğu kanıtlanan Wagner'i ve suç içeren faaliyetlerini bir kez daha kınıyorum." diye konuştu.

Wagner'in zayıflamasına ve Rusya'nın sistemindeki zayıflıkların belirmeye başladığına dikkati çeken Legendre, daha önce Avrupa Birliğinin, Wagner'e yönelik bir dizi yaptırım kararı aldığını anımsattı.

AA muhabiri, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın, "Batı'nın ve NATO'nun Ukrayna'ya tedarik ettiği silahların, Fransa'daki protestocuların ellerine geçtiğine ve bu silahların Fransız kolluk kuvvetlerine karşı kullanıldığına" ilişkin açıklamasını, Legendre'a sordu.

Legendre, Zaharova'nın asılsız açıklamalarda bulunduğunu savunarak, Ukrayna'ya, meşru müdafaası için silah gönderdiklerini kaydetti.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi, 27 Haziran'da Nanterre'de 3 kişinin bulunduğu araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael M'nin ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

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