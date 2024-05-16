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Dünya
AA 16.05.2024 10:20

Düsseldorf'ta çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir binada çıkan yangında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, ikisi ağır 16 kişinin yaralandığı ya da dumandan etkilendiği bildirildi.

Düsseldorf'ta çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

İtfaiye sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Licht Caddesi'nde yerel saatle 02.25'te bir binanın alt katındaki büfede çıkan yangına hemen müdahale edildiği, meydana gelen patlamayla alevlerin üst katlara sıçradığı ve binayı sardığı belirtildi.

Binanın önündeki araçların da alev aldığı aktarılan açıklamada, binanın boşaltıldığı ancak 3 kişinin yangında hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, ikisi ağır 16 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığı ya da dumandan etkilendiği kaydedildi.

Kurtarma operasyonuna yaklaşık 100 acil servis görevlisinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Polis, ölenlerin kimliklerini açıklamazken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

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