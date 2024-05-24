İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda en az 10 kişi öldü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'deki Eş-Şabiye bölgesinde El-Eyyubi ailesinin evine saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 kişi hayatını kaybetti, bazı kişiler de yaralandı.

Gazze'nin Ed-Derac Mahallesi'nde bir binaya düzenlenen saldırıda da ölen ve yaralananlar oldu ancak sayıyla ilgili bilgiye ulaşılamadı. Hedef alınan bina yıkılırken saldırının etkisiyle bitişik binada yangın çıktı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 800 Filistinli öldürüldü, 80 bin 200 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.