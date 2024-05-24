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Dünya
TRT Haber 24.05.2024 02:43

Akıncı TİHA İsviçre basınında: Türkiye bu alanda dünya lideri

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin kaza geçirdiği helikopterin arama çalışmalarında görevlendirilen Akıncı TİHA'nın başarısı İsviçre basınında yer aldı. Almanca yayın yapan Neue Zürcher Zeitung gazetesi "Türkiye, insansız hava aracı üretiminde ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdi" dedi.

Akıncı TİHA İsviçre basınında: Türkiye bu alanda dünya lideri
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı TİHA'nın başarısı Almanca yayın yapan Neue Zürcher Zeitung gazetesinde yer aldı.

Gazete, Akıncı TİHA'nın üzerindeki ısı sensörleri sayesinde kaza yerinin tespit edildiğine vurgu yaptı. 

"İran, Rusya için ucuz insansız hava araçları üretiyor olabilir ama Türkiye bu alanda dünya lideri" ifadelerine yer verdi.

Haberde kazanın yaşandığı gece olay yerinde yoğun sis ve şiddetli rüzgar olduğu da hatırlatıldı.

Baykar'a ait Akıncı TİHA'nın, 12 kilometre irtifaya kadar çıkabildiği ve olumsuz hava koşullarında dahi 24 saate kadar havada kalabildiği belirtildi.

Neue Zürcher Zeitung, Türk iHA'larının uluslararası pazarda yoğun talep gördüğüne de dikkati çekti. Baykar'ın ürünlerini 30'dan fazla ülkeye sattığı ifade edildi.

ETİKETLER
Yerli ve Milli Teknolojiler TİHA İnsansız Hava Aracı (İHA) Baykar Savunma Sanayii AKINCI İsviçre İran
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