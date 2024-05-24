Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.05.2024 03:48

Gazze'deki hastanede yakıtın tükenmesi nedeniyle 1200 hasta ölümle karşı karşıya

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetinin durma noktasına geldiği ve bu nedenle hastanedeki 1200 hasta ve yaralının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Gazze'deki hastanede yakıtın tükenmesi nedeniyle 1200 hasta ölümle karşı karşıya

Aksa Şehitleri Hastanesi idaresinden yapılan yazılı açıklamada, yakıt sıkıntısı nedeniyle büyük kısmı karanlığa gömülen hastaneye bir kaç saat içinde yakıt gelmemesi durumunda bir sağlık felaketinin yaşanacağı uyarısında bulunuldu.

Hastanenin, hizmet sunabilmesi için günlük 4 bin litrenin üzerinde yakıta ihtiyacı olduğu belirtilen açıklamada, yakıt sevkiyatı yapılmamasının Gazze'deki tüm hastaneleri hizmet dışı bırakma amacına hizmet ettiği kaydedildi.

Gazze'de 230 günde 77 bin ton patlayıcı kullanıldı: 87 bin konut tamamen yıkıldı
Gazze'de 230 günde 77 bin ton patlayıcı kullanıldı: 87 bin konut tamamen yıkıldı

İlgili kurumlar ve hastaneye yakıt sevkiyatından sorumlu Dünya Sağlık Örgütü ile uzun bir süredir irtibat halinde olunduğu ancak hiç bir şekilde yapılan çağrılara karşılık alınamadığı belirtildi.

Hastanede 600'ü diyaliz hastası olmak üzere 1200 hasta ve yaralı bulunduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, yakıt tedarikindeki bir gecikmenin, bu kişilerin ölüme terk edilmesi anlamına geldiği aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası toplum ile kurumlara bir sağlık felaketi yaşanmadan önce hastaneye 50 bin litre yakıt tedariikinde bulunma çağrısı yapıldı.

Elektriklerin kesilmesi nedeniyle kuvözlerdeki bebeklerin hayatı da tehlikeye girdi.

AA kameralarına yansıyan görüntülerde, doktorların, kuvözlerdeki bebeklere müdahale ettiği görüldü.

ETİKETLER
Gazze Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Akıncı TİHA İsviçre basınında: Türkiye bu alanda dünya lideri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:13
Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı
05:04
Biden'ın yapay zekayla yapılmış sesiyle seçmenleri aradı: 6 milyon dolar ceza yedi
04:58
Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön rapor açıklandı
03:53
İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda en az 10 kişi öldü
03:06
Denizli'de 24 öğrenci gıdadan zehirlendi
02:48
Akıncı TİHA İsviçre basınında: Türkiye bu alanda dünya lideri
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın
FOTO FOKUS
Taksici uyuyakaldı, müşteri direksiyona geçti
Taksici uyuyakaldı, müşteri direksiyona geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ