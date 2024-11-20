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Dünya
AA 20.11.2024 15:41

İsrail'in Gazze'nin kuzeyi ve güneyindeki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'nin kuzeyi ve güneyindeki saldırılarında 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyi ve güneyindeki saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde yer alan Hırbet el-Ades bölgesindeki bir okulun yakınına düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan El-Avde Hastanesi civarına düzenlenen topçu saldırısında da 3 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 43 bin 985 Filistinli öldü, 104 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 377’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 800 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 790 Filistinli hayatını kaybetti.

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