İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria’da Filistinlilere ait 2 yapıyı yıktı, 4 kişiyi yaraladı

Deyr Belut Belediye Başkanı Semir Nimir, yaptığı açıklamada, "İşgal güçleri, iki buldozer eşliğinde Deyr Belut beldesine baskın düzenledi ve ruhsatsız yapıldığı gerekçesiyle bir ev ve marangozhaneyi yıkmaya başladı. Baskın sırasında işgal güçleriyle arbede çıktı. Ordu, mermi ve ses bombası kullandı, bu esnada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı" dedi.

Nimir, ev sahibinin yıkım kararından önceden haberdar edilmediğini ve yıkım başlamadan önce eşyalarını tahliye etmesine izin verilmediğini belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi’ne göre İsrail ordusu geçen ay Batı Şeria’da 45 yapı ve evi yıktı, 38 yapı için de yıkım bildirimi yaptı.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail makamları, Filistinlilerin "C" bölgelerinde inşaat ve tarım yapmasını engellerken, ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2024’ün başından itibaren İsrail makamları "C" bölgesinde Filistinlilere ait 844 yapıyı yıktı. Bu yıkımlar sonucunda 740 Filistinli yerinden edildi ve yaklaşık 36 bin 483 kişi etkilendi.

Filistin makamlarından yapılan son açıklamalara göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk, 790 Filistinli hayatını kaybetti.