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Dünya
AA 23.07.2024 15:07

İsrail'in Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 15 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırılarda 15 kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail'in Gazze'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 15 kişi öldü

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze kentinin güneyinde yer alan Sabra bölgesinde "Daye" ailesine ait bir evi bombaladığını kaydetti.

Basal, sivil savunma ekiplerinin vurulan evin enkazından 3'ü çocuk ve 2'si kadın olmak üzere 7 kişinin cansız bedenini çıkardığını ifade etti.

İsrail savaş uçaklarının Sahabe bölgesindeki Nafak Caddesi'nde "Cemasi" ailesine ait evi bombaladığı bilgisini veren Basal, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Basal, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyindeki Cibalya'nın Hevca Caddesi'nde "Ebu Celhum" ailesine ait eve düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 4 kişinin naaşlarının enkaz altından çıkarıldığını kaydetti.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail'e ait askeri araçların, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinin doğusundaki bölgelere sınırlı bir şekilde girdiğini ve konuşlandığı bölgeden ateş açtığını aktardı.

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