ABD’nin 'Gazze’de yüzer iskele görevini tamamladı' açıklaması tartışmalara yol açtı

ABD, İsrail'in insani yardımların Gazze'ye kara yolu ile geçişine izin vermemesi sebebiyle "insani yardımları Filistinlilere ulaştırmak amacıyla kurduğunu" iddia ettiği yüzer iskele hakkında 17 Temmuz'da açıklama yaptı.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanı Yardımcısı Koramiral Brad Cooper, yüzer iskelenin Gazze'ye "yüksek miktarda ve hızlı bir şekilde yardım ulaştırılması" yönündeki hedefini yakaladığını iddia ederek, "Yüzer iskelenin dahil olduğu misyon görevi tamamlandı." dedi.

Cooper, insani yardımların İsrail’in Aşdod Limanı üzerinden Gazze'ye ulaştırılmaya devam edileceğini belirterek, bu süreçte artık ihtiyaç kalmayan yüzer iskelenin tekrar ABD'ye getirileceğini bildirdi.

Yüzer iskelenin 17 Mayıs'ta ilk kurulumunun yapıldığını ve kötü hava şartları nedeniyle 20 gün kullanılabildiğini kaydeden Cooper, bu süre zarfında 8 bin ton civarında insani yardımın Gazze’ye ulaştırıldığını öne sürdü.

İsrail'in ablukası ve yıkıcı saldırıları sebebiyle ciddi bir gıda, tıbbi malzeme ve yakıt kıtlığı yaşanan Gazze'de, ABD'nin insani yardım ulaştırma iddiasıyla kurduğu yüzer iskelenin "görevini tamamladığı" yönündeki açıklaması eleştiriliyor.

"Yardım tırlarının sayısı çok az"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze Medya Ofisi Direktör Vekili İnas Hamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'den Gazze'ye açılan Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı'ndan gelen yardım tırlarının sayısı çok az" dedi.

UNRWA'nın Gazze'deki faaliyetlerini yürütebilmek için günde 500 ile 600 tır insani yardıma ihtiyacı olduğunu ifade eden Hamdan, "Bölgeye (Gazze'ye) yeterli sayıda yardım tırının girememesi sağlık ve çevre dahil tüm alanlarda insani yardım hizmeti sağlamayı engelliyor." dedi.

Hamdan, Gazze'de hizmet veren UNRWA'ya bağlı sağlık merkezlerinin tıbbi malzeme ve ilaca ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, tesislere akaryakıt sağlanmasının zaruri olduğunu belirtti.

UNRWA kaynaklarına göre, Gazze Şeridi'ne 7 Mayıs'tan bu yana 954'ü Gazze merkezi ve kuzeye, 1481'i ise güneye olmak üzere toplam 2 bin 435 yardım tırı giriş yapabildi.

"Yüzer iskele ABD'nin aldatmacası"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "Gazze'ye gelen tırlardaki yardımlar sınırlı ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamıyor." ifadeleriyle bölgeye yeterli yardımın giremediğini belirtti.

Sevabite, Gazze'de zor koşullar altında hayatta kalma mücadelesi veren Filistinlilerin "satın alma gücünün olmadığını" ifade ederek bölgedeki ekonomik koşulların da İsrail'in saldırılarından olumsuz yönde etkilendiğini vurguladı.

ABD'nin yüzer iskele yoluyla binlerce ton yardımı Gazze'nin merkezine ve kuzeydeki bölgelere götürdüğü iddiasına ilişkin Sevabite, "Bu yalan, ABD'nin aldatmacası ve niyetini açığa çıkaran bir komplodur." şeklinde konuştu.

Sevabite, ABD'nin yüzer iskeleyi sökme kararının "görevini tamamlaması" sebebiyle alınmadığını savunarak, "ABD'nin Filistinlilere yardım etme ve Gazze'deki kıtlığı sona erdirme söylemleri fiyaskoyla sonuçlandı." ifadesini kullandı.

Uluslararası kuruluşlar ve Filistinli yetkililer, ABD'nin yüzer iskele yoluyla İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin 9 aylık insani yardım ihtiyacının yalnızca küçük bir kısmını karşıladığını açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 6 Filistinli öldü, 89 bin 818 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.