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Dünya
AA 23.07.2024 13:57

Etiyopya'nın güneyindeki heyelanda 229 kişi öldü

Etiyopya'nın güneyinde meydana gelen heyelanda 229 kişi öldü.

Etiyopya'nın güneyindeki heyelanda 229 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Güney Bölge Eyaleti yetkililerinden Alemayehu Bawdi, basına yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Gofa'nın dağlık bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 229 kişinin cesedine ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Bawdi, "148'i erkek ve 81'i kadın olmak üzere ölü sayısı 229 olarak belirlendi. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Etiyopya'nın güneyindeki heyelanda 229 kişi öldü

Arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle ilerlediğini belirten Bawdi, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.

Yetkililerden Misikir Mitiku ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ölenler arasında arama kurtarma ekibinden kişilerin de olabileceğini kaydetti.

Gofa Bölgesi İletişim Ofisi Başkanı Kassahun Abayneh de bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, çalışmalar sırasında çok sayıda kurtarma görevlisinin de çamura gömüldüğünü belirtti.

Güney Etiyopya'da toprak kaymaları daha çok yağmur dönemi olan haziran-ağustosta yaşanıyor.

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