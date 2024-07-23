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Dünya
AA 23.07.2024 13:56

Gazze'de can kaybı 39 bin 90'a yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 291 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Gazze'de can kaybı 39 bin 90'a yükseldi
[Fotograf: AA]

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 84 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 329 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 90'a, yaralananların sayısının da 90 bin 147'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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