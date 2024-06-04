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Dünya
AA 04.06.2024 22:58

İsrail'in Gazze'deki kamplara saldırı: 15 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc ve El-Megazi mülteci kamplarına düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 15 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'deki kamplara saldırı: 15 kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, savaş uçakları ve topçu atışları eşliğinde El-Bureyc Mülteci Kampı'na karadan giriş yapmaya çalışıyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, savaş uçakları El-Bureyc Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.

Hava saldırılarının "Hamas'a ait hedeflere yoğunlaştığı" iddia edilen açıklamada, eş zamanlı olarak İsrail ordusunun istihbari talimatlar ışığında karadan Bureyc'de "hassas operasyon" gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Bureyc'e girişle eş zamanlı şekilde hava saldırıları ve topçu atışları da gerçekleştiriyor.

Bureyc yakınlarındaki El-Megazi Mülteci Kampı da uzun süre İsrail topçularının yoğun bombardımanına maruz kaldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun, El-Bureyc ve El-Megazi mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Gazze'ye acil sahra hastaneleri kurulması çağrısı

Yaralıların Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiği belirtilen açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki hastanenin yaklaşık 1 milyon insana hizmet vermeye çalıştığı daha fazla yaralıyı kaldıracak kapasitesinin kalmadığı aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne yapılan çağrıda Aksa Şehitleri Hastanesi'ne gitmeleri istenirken, uluslararası örgütlerden ve kurumlardan da Gazze'de sahra hastaneleri kurmaları istendi.

El-Bureyc Mülteci Kampı'na girmeye çalışan İsrail ordusu ise bölgedeki Filistinli silahlı direniş güçlerinin mukavemetiyle karşılaştı.

Yüzlerce Filistinli yeniden göç yolunda

Öte yandan İsrail saldırılarının aralıksız şekilde sürdüğü El-Bureyc Mülteci Kampı'ndan yoğun duman ve sis yükselirken, yüzlerce Filistinlinin bölgeden Nusayrat Mülteci Kampı'na ve Deyr el-Belah'a göç ettiği aktarıldı.

El-Bureyc Mülteci Kampı'na saldırılara ilişkin sosyal medyada yayılan paylaşımlarda, ölen küçük oğlunu kucağına alan Filistinli bir babanın "Hasan Asel, şehit oldu, Hassun Asel şehit oldu." şeklindeki haykırışları yürekleri parçaladı.

İsrail savaş uçaklarının, gece boyu düzenlediği saldırılarda, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı 5 binayı vurduğu bildirilmişti.

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