Çok Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.10.2024 16:12

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 21 Filistinli daha öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 21 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 21 Filistinli daha öldü

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir gıda dağıtım merkezine yönelik topçu saldırısında 10 kişi yaşamını yitirdi, 40 Filistinli de yaralandı.

İsrail ordusunun, Cibaliya Mülteci Kampı'nı insansız hava aracıya (İHA) bombalaması sonucu ise 5 kişi öldü ve yaralananlar oldu.

İsrail'in, Cibaliya Mülteci Kampı'nın Safi ve en-Nezle bölgesinde de düzenlediği saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi öldü, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 289 Filistinli öldü, 98 bin 684 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Rusya: Bu dönemde nükleer silahların azaltılmasıyla ilgili müzakereler imkansız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:58
Adana Lezzet Festivali'nde hedef 1,5 milyon ziyaretçi
17:26
Katil Netanyahu, İran'a verilecek karşılığı görüşmek için "güvenlik toplantısı" yapacak
17:24
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
17:22
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'deki hastane yerleşkesi ve okul saldırılarını kınadı
17:11
Bir kilo zeytinin maliyeti 34,2 lira
16:49
"Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı" iddiası yalanlandı
Hasta Dostları Hastanesi'nde prematüre bebekler İçin yeni bölüm
Hasta Dostları Hastanesi'nde prematüre bebekler İçin yeni bölüm
FOTO FOKUS
Çatıdaki yangını bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı
Çatıdaki yangını bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ