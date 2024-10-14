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Dünya
AA 14.10.2024 15:31

Katil İsrail Lübnan'da konut binasını hedef aldı: 21 ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Zıgarta bölgesindeki Aytu beldesine düzenlediği hava saldırılarında 21 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Katil İsrail Lübnan'da konut binasını hedef aldı: 21 ölü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail kuzeydeki Aytu beldesine hava saldırıları düzenledi.

İsrail'in saldırılarında ilk belirlemelere göre 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamaya göre, ölenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor.

İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 309 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 309 kişi öldü, 10 bin 782 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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