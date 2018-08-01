İsrail'in Gazze'de işlediği suçların dosyası UCM'ye sunuldu

Büyük Dönüş Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan barışçıl göstericilere karşı İsrail'in işlediği suçlarla ilgili dosya tamamlandı ve komitenin Hukuki İşler Sorumlusu Salah Abdulati tarafından UCM'ye sunuldu.

Açıklamada, İsrail'in çocuklara, gazetecilere ve sağlık personeline yönelik işlediği suçlarla ilgili özel raporların da UCM savcılığına teslim edildiği aktarıldı.

Komite ayrıca, gösterilerin "barışçıl" niteliği hakkında da bir rapor hazırladı.

İsrail, halkın üzerine gerçek mermilerle saldırıyor

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 18'i çocuk, 2'si gazeteci, 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 150'den fazla Filistinli, İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu, 17 bine yakın kişi yaralandı.

Kaynak: AA