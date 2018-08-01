Almanya’da ayrımcılığa karşı yeni akım: MeTwo

Sosyal medyada #meTwo etiketiyle yaklaşık bir hafta önce başlayan akımla göçmenler, Almanya'da karşılaştıkları ırkçı ve ayrımcı tutumları anlatıyor. Etiket ile şimdiye kadar binlerce paylaşım yapılması dikkati çekti.

Paylaşımlar, göçmenlerin okullarda, devlet dairelerinde ve diğer pek çok alanda nasıl ayrımcılığa maruz kaldığını gösterdi.

“Soru sormadan önce Almanca öğren”

#meTwo etiketiyle yaşadığı olayı paylaşan "Alex1975s" adlı kullanıcı, "Okulda arkadaşım bir şey sordu. Matematik öğretmeni 'soru sormadan önce Almanca öğren' cevabını verdi." diye yazdı.

"Yasemin Yüksel" adlı kullanıcı da "Büyük bir Alman şehri, hastane, kanser hastaları bölümü. Babam, misafir işçi, vatandaş olmuş, 50 yıldan beri vergi ödüyor. Yaşam mücadelesi veriyor. Yanımızdaki yataktan bir ses geliyor; (Burada Almanca konuşulur)" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

“Beni 'ümitsiz vaka' olduğuma inandırmak istediler”

Alman vatandaşı bir Müslüman olan "Ariane Bayer" adlı kullancı da paylaşımında, "Liseyi bitirmiş ve meslek eğitimi aldığım halde İş Bulma Kurumunda beni 'ümitsiz vaka' olduğuma inandırmak istediler. Kalifiye eleman eksikliği olmasına rağmen kalifiye olup olmamaktan bağımsız, Müslüman olarak zor..." ifadelerini kullandı.

"Hrt17" adlı kullanıcı da yaşadıklarını, "7. sınıfta veli toplantısında öğretmen anneme benim hangi mesleği tercih edeceğimi sordu. 'Doktor' cevabına yönelik öğretmen, 'Yabancı bir çocuk olarak bunu unutsun.' karşılığını verdi. 27 yıl sonra başhekim oldum ve bugün bile öğretmene kızıyorum." sözleriyle anlattı.

Gazeteci Jaafer Abdul Karim'in paylaşımı da şöyle:

"Bana sordular; 'Bir yabancı olarak #meTwo tartışmasını nasıl buluyorsun?' Ben, 'Kendimi yabancı olarak görmüyorum. Siz yabancı olarak mı görüyorsunuz?' İzlenimim, Alman rüyası yolunda göçmen kökenli herkes #meTwo yaşamıştır."

"Yaşanan ırkçı tecrübeler şimdi açık bir şekilde ifade ediliyor"

Göç konusunda araştırmalar yapan yazar Mark Terkessidis, #meTwo tartışmasına ilişkin Welt gazetesine yaptığı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan hadiselerin kendi araştırmalarıyla benzerlik taşıdığını belirtti. Terkessidis, "Bana da aynı şekilde okullarda ve derneklerde ayrımcılık yaşandığı yönünde anlatımlar oldu ancak bu tartışmanın farklı bir boyutu var. Yaşanan ırkçı tecrübeler şimdi açık bir şekilde ifade ediliyor. Bu da bundan etkilenen kişiler tarafından yapılıyor." ifadesini kullandı.

“Çok sayıda göçmen kökenli kendilerini Alman olarak görüyor”

İnsanların 20-30 yıl önce ırkçılığı konu etme cesareti gösteremediğine işaret eden Terkessidis, "Bu insanlar kendilerini misafir olarak görüyordu. Sorunları dikkati çekmedi. Bugün çok sayıda göçmen kökenli, kendilerini vatandaş ve Alman olarak görüyor. Kendilerini topluma ait olarak hissediyor. Hala daha ayrımcılığa uğramalarını anlayamıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Terkessidis, #meTwo ile başlayan tartışmayla Alman devlet kurumlarında zihniyet değişimi yaşanmasının beklenebileceğini, çoğulcu toplumda bir savunma tutumu görüldüğünü, bu yüzden böyle konularla yüzleşmenin onlara zor geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA