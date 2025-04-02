İsrail'in Gazze'de bombaladığı BM'ye ait klinikte ölenlerin sayısı 16'sı kadın ve çocuk 22'ye yükseldi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait kliniği hedef almasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail Cibaliya Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait kliniği bombalayarak yerinden edilenlere karşı korkunç bir katliam gerçekleştirdi. Saldırıda 16'sı kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in "insanlığa karşı işlediği suçlar listesine yenisini eklediği" ve BM kurumu bünyesindeki klinikte yerinden edilen masum Filistinlilerin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık kuruluşlarını ve yerinden edilenlerin sığındığı barınakları barbarca ve kasıtlı olarak hedef alan işgalci İsrail'in, sivillere ve yerinden edilmiş kişilere karşı sürdürdüğü soykırım suçunu en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de İsrail ordusunun hedef aldığı yerinden edilenlerin barındığı merkezlerin sayısının 228'e çıktığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarının çatışmalarda sivillerin korunmasını garanti eden tüm uluslararası norm ve sözleşmeleri apaçık bir şekilde ihlal ettiğinin altı çizildi.

BM bünyesindeki bir sağlık kuruluşunun hedef alınmasının "tam anlamıyla savaş suçu" olduğu belirtildi ve buna karşı uluslararası eylem yapılması çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'de saldırılarını genişletmesinin "büyük bir ciddiyetle takip edildiği" kaydedilen açıklamada, İsrail ordusunun genişlettiği saldırılarıyla toplu katliamlar, sivillerin hedef alınması ve altyapının sistematik olarak yok edilmesi gibi suçlarına değinildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in askeri işgalini sürdürüp, tampon bölgelerini genişleterek, şiddetli saldırılar ve soykırım yaparak Filistinlileri göçe zorlama yoluyla sahada yeni gerçeklikler dayatmayı amaçlayan planlarına karşı uyarıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de işlenen soykırım ve etnik temizlik suçlarından İsrail'in yanı sıra ABD, İngiltere, Almaya ve Fransa gibi ülkeler de sorumlu tutuldu.

Dünya ülkelerine seslenilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların kınanması ve sivillerin öldürülmesinden söz konusu ülkelerin sorumlu tutulması çağrısı yapıldı.

Uluslararası toplumdan, "işgalci İsrail'in tüm sınırları aşan vahşetine son verilmesi için" cesur ve kararlı bir tavır alması istendi.

BM Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Ceza Mahkemesine "Filistin halkına karşı günlük olarak işlenen soykırım ve göçe zorlama suçlarından İsrailli liderlerin sorumlu tutulması için" acil ve somut adımlar atma çağrısı yapıldı.

Ayrıca, İsrail'e karşı siyasi, hukuki ve diplomatik baskının artırılması ve uluslararası hukuk ile uluslararası meşruiyet kararlarına uygun siyasi çözümlerin dayatılması talep edildi.