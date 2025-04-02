Çok Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.04.2025 17:19

İsrail'in Gazze'de bombaladığı BM'ye ait klinikte ölenlerin sayısı 16'sı kadın ve çocuk 22'ye yükseldi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki kliniğe düzenlediği saldırıda 16'sı çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye çıktığı bildirildi.

İsrail'in Gazze'de bombaladığı BM'ye ait klinikte ölenlerin sayısı 16'sı kadın ve çocuk 22'ye yükseldi
[AA (Arşiv)]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait kliniği hedef almasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail Cibaliya Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait kliniği bombalayarak yerinden edilenlere karşı korkunç bir katliam gerçekleştirdi. Saldırıda 16'sı kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in "insanlığa karşı işlediği suçlar listesine yenisini eklediği" ve BM kurumu bünyesindeki klinikte yerinden edilen masum Filistinlilerin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık kuruluşlarını ve yerinden edilenlerin sığındığı barınakları barbarca ve kasıtlı olarak hedef alan işgalci İsrail'in, sivillere ve yerinden edilmiş kişilere karşı sürdürdüğü soykırım suçunu en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de İsrail ordusunun hedef aldığı yerinden edilenlerin barındığı merkezlerin sayısının 228'e çıktığı bildirildi.

İsrail'in saldırılarının çatışmalarda sivillerin korunmasını garanti eden tüm uluslararası norm ve sözleşmeleri apaçık bir şekilde ihlal ettiğinin altı çizildi.

BM bünyesindeki bir sağlık kuruluşunun hedef alınmasının "tam anlamıyla savaş suçu" olduğu belirtildi ve buna karşı uluslararası eylem yapılması çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'de saldırılarını genişletmesinin "büyük bir ciddiyetle takip edildiği" kaydedilen açıklamada, İsrail ordusunun genişlettiği saldırılarıyla toplu katliamlar, sivillerin hedef alınması ve altyapının sistematik olarak yok edilmesi gibi suçlarına değinildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in askeri işgalini sürdürüp, tampon bölgelerini genişleterek, şiddetli saldırılar ve soykırım yaparak Filistinlileri göçe zorlama yoluyla sahada yeni gerçeklikler dayatmayı amaçlayan planlarına karşı uyarıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de işlenen soykırım ve etnik temizlik suçlarından İsrail'in yanı sıra ABD, İngiltere, Almaya ve Fransa gibi ülkeler de sorumlu tutuldu.

Dünya ülkelerine seslenilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların kınanması ve sivillerin öldürülmesinden söz konusu ülkelerin sorumlu tutulması çağrısı yapıldı.

Uluslararası toplumdan, "işgalci İsrail'in tüm sınırları aşan vahşetine son verilmesi için" cesur ve kararlı bir tavır alması istendi.

BM Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Ceza Mahkemesine "Filistin halkına karşı günlük olarak işlenen soykırım ve göçe zorlama suçlarından İsrailli liderlerin sorumlu tutulması için" acil ve somut adımlar atma çağrısı yapıldı.

Ayrıca, İsrail'e karşı siyasi, hukuki ve diplomatik baskının artırılması ve uluslararası hukuk ile uluslararası meşruiyet kararlarına uygun siyasi çözümlerin dayatılması talep edildi.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 886'ya yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:12
Borsa güne yükselişle başladı
09:56
Anket: ABD'lilerin yüzde 58'i Trump'ın tarifelerinin ülke ekonomisine zarar vereceği görüşünde
09:55
Brent petrolün varili 72,73 dolardan işlem görüyor
10:04
Mart ayı enflasyonu açıklandı
09:45
Myanmar'daki depremlerde can kaybı sayısı 3 bin 85'e yükseldi
09:39
TUSAŞ ile Brezilyalı Embraer ortak üretim için iş birliği yaptı
ABD'de üniversite öğrencilerinden "zincirli" protesto
ABD'de üniversite öğrencilerinden "zincirli" protesto
FOTO FOKUS
Mardin'i hortum vurdu: Çatılar uçtu, direkler devrildi
Mardin'i hortum vurdu: Çatılar uçtu, direkler devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ