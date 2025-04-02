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Dünya
AA 02.04.2025 16:27

AB, 36 bin gence Avrupa'yı gezmek için ücretsiz tren bileti verecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'nin de aralarında olduğu ve Erasmus+ programıyla ilişkili ülkelerde ikamet eden 18 yaşındaki gençlere Avrupa ülkelerine trenle seyahat için 36 bin ücretsiz geçiş kartı dağıtacak.

AB, 36 bin gence Avrupa'yı gezmek için ücretsiz tren bileti verecek

AB Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "DiscoverEU" (AB'yi keşfet) ismi verilen program kapsamında gençlere 36 bin seyahat kartının sağlanacağı duyuruldu.

Açıklamada, başvuruların bugün başladığı, başarılı başvuru sahiplerinin ise 1 Temmuz 2025 ile 30 Eylül 2026 arasında 30 gün boyunca trenle Avrupa genelinde seyahat edebileceği ifade edildi.

1 Temmuz 2006 ile 30 Haziran 2007 arasında doğmuş olma, AB ülkeleri ile İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye gibi Erasmus+ programıyla ilişkili ülkelerde ikamet etme şartının arandığının bildirildiği açıklamada, başvuruların 16 Nisan TSİ 13.00'te sona ereceği kaydedildi.

AB'nin 2018'de başlattığı ve 2021-2027 yıllarında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan hibe programı Erasmus+ kapsamındaki "DiscoverEU", şimdiye kadar 355 binden fazla seyahat kartı sağlamıştı.

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