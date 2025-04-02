Çok Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.04.2025 16:11

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları yerle bir etti.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları yıktı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki İseviyye kasabasında at ahırını yıktı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, kasabanın batı bölgesinde bir araziyi de buldozerlerle tahrip ettiğini aktardı.

Haberde İsrail güçlerinin ayrıca Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Anata kasabasına baskın düzenlediği ve Ziyad el-Fuheydat adlı Filistinliye ait bir baraka ev ve bir ağılı yıktığı kaydedildi.

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesine göre, İsrail ordusu ocak ayında 74'ü meskun ev, 4'ü boş ev ve 29'u tarım tesisi olmak üzere 126 yapıyı etkileyen onlarca baskın ve yıkım gerçekleştirdi.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin "C" bölgelerinde inşaat ve tarım yapmasını engellerken, ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

ETİKETLER
İsrail Kudüs İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 423'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:12
Borsa güne yükselişle başladı
09:56
Anket: ABD'lilerin yüzde 58'i Trump'ın tarifelerinin ülke ekonomisine zarar vereceği görüşünde
09:55
Brent petrolün varili 72,73 dolardan işlem görüyor
10:04
Mart ayı enflasyonu açıklandı
09:45
Myanmar'daki depremlerde can kaybı sayısı 3 bin 85'e yükseldi
09:39
TUSAŞ ile Brezilyalı Embraer ortak üretim için iş birliği yaptı
ABD'de üniversite öğrencilerinden "zincirli" protesto
ABD'de üniversite öğrencilerinden "zincirli" protesto
FOTO FOKUS
Mardin'i hortum vurdu: Çatılar uçtu, direkler devrildi
Mardin'i hortum vurdu: Çatılar uçtu, direkler devrildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ