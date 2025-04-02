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Dünya
AA 02.04.2025 15:50

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 423'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 24 artarak 50 bin 423'e çıktı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 423'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 24 kişinin yaşamını yitirdiği, 55 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1066 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 2 bin 597 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 50 bin 423'e, yaralıların sayısının da 114 bin 638'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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